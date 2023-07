Von den südwestdeutschen und Rheinland-Meisterschaften der Leichtathleten in der Seniorenklasse kehrten zwei für Zweibrücken startende Frauen mit Medaillen zurück.

Die für die VT Zweibrücken antretende Port sprang am Sonntag in der Altersklasse W40 im sechsten Versuch 5,18 Meter weit und ließ damit Carolin Müller (LG Bitburg-Prüm) mit 4,04 Meter klar hinter sich. Stephanie Mayer vom LAZ Zweibrücken heimste bei ihrem Debüt bei den Südwestdeutschen Senioren-Meisterschaften gleich zweimal Edelmetall ein: Sie gewann in der Altersklasse W45 Silber im Kugelstoßen und Bronze im Diskuswurf.

Morgens mit dem Diskus klappte es bei Mayer noch nicht so gut. 16,08 Meter standen am Ende auf dem Papier. Mit dieser Weite sicherte sie sich Bronze, war aber mit ihrer Leistung nicht zufrieden. „Wenn die Würfe sich gut angefühlt haben, konnte ich sie leider nicht stehen, und sie wurden ungültig“, bilanzierte Mayer.

Mayer stößt neue Bestmarke mit der Kugel

Dafür lief am späten Nachmittag das Kugelstoßen umso besser. Mayer wuchtete die vier Kilogramm schwere Kugel auf 7,82 Meter. Das war Silber hinter Marion Müller (LG Bitburg-Prüm/8,54 m), mit jedem ihrer sechs Stöße verteidigte sie die Medaille auch. Die Kirsche auf der Torte war die neue Bestleistung im dritten Versuch. „Es hat einfach gut geklappt, ich bin richtig glücklich“, sagte Mayer. LAZ-Trainerin Hanna Luxenburger, die nicht dabei sein konnte, zitterte am Handy mit.

Nun hat Mayer am Samstag noch die Rheinland-Pfalzmeisterschaften im Rasenkraftsport des Nachwuchses im Zweibrücker Westpfalzstadion, wo sie außerhalb der Wertung antritt, und die Senioren-DM im August in Mönchengladbach auf dem Plan. Die Qualifikation dafür hat sie mit dem Hammer schon in der Tasche.

