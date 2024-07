Einen „desorientierten und körperlich geschwächten Eindruck“ machte laut Polizei ein 91-jähriger Autofahrer, der am Samstag im Bubenhausener Kreisel zunächst eine Verkehrsinsel überfahren hat und dann mit einem Schild kollidiert ist. Der Mann war mit seinem Wagen von der Bubenhausener Straße kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Nach dem Unfall, bei dem ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand, hat er die Fahrt zunächst fortgesetzt. Nach etwa 500 Metern habe der Senior seinen nicht mehr fahrtüchtigen Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellt, so die Polizei. Bereits zuvor war der 91-Jährige in der Fruchtmarkstraße Zeugen durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Gegenüber den Beamten hat der Mann angegeben, von dem Zusammenstoß nichts bemerkt zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt. Anschließend habe sich seine Tochter um ihn gekümmert.