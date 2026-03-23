In der Kolumne Abseits widmet sich Benjamin Haag unter anderem der Frage, ob drei Top-Spiele im Raum Zweibrücken wirklich zur gleichen Zeit angepfiffen werden müssen.

Ansetzungen: Kosten drei Top-Spiele gleichzeitig Fans?

Drei Top-Spiele im Raum Zweibrücken an einem Tag? Laut der Internetplattform Fußball.de kickten die SG Rieschweiler gegen den TSC Zweibrücken in der Landesliga West vor 250 Zuschauern, der SV Battweiler im Bezirksliga-Derby gegen den SV Palatia Contwig vor 122 zahlenden Zusehern, und im Spitzenspiel der B-Klasse West zwischen dem SC Stambach und der SG Knopp/ Wiesbach waren 253 Interessierte vor Ort.

Wäre es da nicht besser gewesen, dass diese drei Spiele nicht alle am gleichen Tag zur fast selben Uhrzeit stattgefunden hätten, um mehr Zuschauer auf den einzelnen Plätzen zu haben? Da könnte sich der Amateurfußball doch etwas von den Profispielklassen abschauen und die Partien am Wochenende zeitlich etwas entzerren. „Ich habe noch keine Sekunde daran gedacht, unser Spiel wegen einem anderen Spiel zu verlegen. Klar, rein aus finanzieller Sicht ist so etwas noch mal eine Maßnahme. Das sind aber keine Gründe, um ein Spiel zu verlegen“, erklärt Spielertrainer Pablo Geßner vom SV Battweiler. „Das würde auch nie zur Debatte stehen. Ich denke, das ist ein Zufall, dass die Spiele so angesetzt werden“, fügt er an.

Möglichkeiten hätte es sicher genug gegeben, die Partien anders zu terminieren. Denn es gibt doch einen breiten Spielraum: Vom Freitagabend über den Samstagnachmittag und -abend bis hin selbst zu Sonntagfrüh wäre eine Spielansetzung möglich gewesen. Das wäre für den Fußballfan der Region durchaus fein, den Spielplan etwas zu entzerren. „Ich selbst hätte mit ein paar mehr Zuschauern bei uns gerechnet. Im Endeffekt ist es aber okay“, sagte Geßner nach dem 2:0-Derbysieg auf eigenem Platz gegen Contwig.

SC Stambach: Seltenes 0:0 braucht’s nicht gleich wieder

194 Tore haben der SC Stambach (105) und die SG Knopp/Wiesbach (89) in dieser Saison schon zusammen geschossen. Knopp hat mit 16 Gegentoren zudem die beste Defensive. Was ist das logische Ergebnis im Top-Spiel? Ein 0:0 schien weit entfernt, doch genau so kam’s am Sonntag. „Knopp hatte mehr vom Spiel und die besseren Chancen. Sie haben auch ein Abseitstor geschossen. Wir haben es dennoch sehr gut verteidigt“, fand Steven Hörner vom SC Stambach. Der Co-Trainer sah auch, dass seine Mannschaft seit sehr langer Zeit mal wieder 0:0 gespielt hat. „Das kommt selten vor. Beide Mannschaften haben sich irgendetwas geschenkt. Wir waren nach der Anfangsphase sehr gut in den Zweikämpfen“, sagte Hörner, der sehr zufrieden war, dass Knopp weiter neun Punkte hinter seinem Team (59) steht. „Mit ein bisschen Glück geht auch noch eine Abschlussaktion rein“, urteilte Hörner vor dem kommenden Top-Spiel gegen den Dritten SV Großsteinhausen. „Da wollen wir ähnlich verteidigen und etwas mehr Akzente setzen, damit wir gewinnen“, sagt Hörner, der mit seiner Mannschaft kurz vor dem Aufstieg in die A-Klasse steht. Ein 0:0 soll’s dann also nicht unbedingt wieder sein.

„Stairway to Devil“: Jeder Schritt ist ein Geschenk?

Neu war in diesem Jahr der Wettbewerb „Deine ganz eigene Hölle“ beim dritten Treppenlauf „Stairway to Devil“ in Kaiserslautern. Da ging es am Sonntag darum, in zwei Stunden so viele Runden wie möglich zu absolvieren. 206 Stufen führt die Strecke vom Start am Fuße des Betzenberges hoch, danach 800 Meter im Bergablauf ins Tal. Fußballfans des 1. FC Kaiserslautern kennen den Leidensweg, denn sie aber nur je einmal – vor und nach dem Spiel – auf sich nehmen.

56 Teilnehmer machten bei der „eigenen Hölle“ mit. Auch Florian Merz aus Contwig, der für die Laufabteilung des 1. FC Kaiserslautern startete. Die Intension des 46-Jährigen: „Für mich ist es ein Trainingslauf. Ich will so viele Höhenmeter wie möglich reinholen. Mir kommt es auf die Steigungen an“, sagt er. Sein Ziel war es, das Tempo so konstant wie möglich zu halten. Der Lauf diente ihm als Vorbereitung auf den Zugspitze-Ultra-Trail. „Das ist ein Lauf über 165 Kilometer und 8000 Höhenmeter“, klärt er auf.

So wurde für die Zwei-Stunden-Läufer vor allem ein Spruch auf den Stufen am Betzenberg zum Treppenwitz. „Every Step is a Gift“ (Jeder Schritt ist ein Geschenk) lasen die Läufer mit teils verkniffenen Gesichtern. Merz’ Ziel waren 21 Kilometer, was ihm anhand 22 gelaufener, etwa ein Kilometer langer Runden gelang. Verkniffen war sein Gesicht zuweilen dennoch, trotz Trainingseinheit, trotz bester Temperaturen. Nach über 4000 gelaufenen Treppenstufen aber mehr als verständlich.