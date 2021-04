Neulich wollte ein Bürger im Bürgerbüro der Stadt Zweibrücken etwas erledigen. Er hatte vorher keinen Termin vereinbart. Deshalb wurde er weggeschickt. Das ist nicht bürgerfreundlich. Die Bürger sind nicht für die Mitarbeiter im Bürgerbüro da, sondern es verhält sich umgekehrt. Es gibt keinen Grund, Bürger ohne Termin einfach abzuweisen. Zu dem Zeitpunkt, als das passierte, galt in Zweibrücken nämlich noch die Corona-Regel: alles offen. Was für Geschäfte gilt, muss dann auch für Amtsstuben gelten, zumal fürs Bürgerbüro. Was den Service dort angeht, so besteht eh noch Luft nach oben. Bürgerbüros in anderen Gemeinden machen’s vor.