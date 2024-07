Alkohol und Sekundenschlaf haben laut Polizei offenbar für einen Unfall in St. Ingbert gesorgt, durch den zwei Menschen schwer verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, war der 56 Jahre alte Fahrer eines Kühltransporters am Donnerstagmittag im Einmündungsbereich Im Schiffellland und Heinrich-Imbusch-Straße in einen Sekundenschlaf gefallen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort sei der Saarbrücker frontal mit dem Auto eines 59-jährigen Mannes aus Blieskastel zusammengeprallt, das ihm entgegenkam. Eine 60-jährige Frau aus St. Ingbert, die hinter dem Auto fuhr, habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei dem Auto, das mit dem Kühltransporter zusammengestoßen war, aufgefahren. Der 59 Jahre alte Blieskasteler und die 60-jährige St. Ingberterin wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt, teilt die Polizei mit. An beiden Autos entstand Totalschaden, der Kühltransporter wurde im Frontbereich beschädigt. Der Kühlwagenfahrer hat laut Polizei Alkohol getrunken. Die Beamten haben ihm eine Blutprobe entnommen und seinen Führerschein eingezogen. Nun muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die betroffene Südstraße war während der Unfallaufnahme für zweieinhalb Stunden gesperrt.