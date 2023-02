Ein Nachbarschaftsstreit rief am Donnerstag in Eppelborn das SEK auf den Plan. Die Beamten umstellten das Haus eines Mannes, der offenbar ausgerastet war.

Von Frank Bredel

Der Streit unter Nachbarn in der Josefstraße im Eppelborner Ortsteil Wiesbach habe sich laut Anwohnern schon über eine längere Zeit hingezogen. Am Donnerstag soll es laut Polizei zu einer Gerichtsverhandlung gekommen sein. Nach der Verhandlung soll einer der Nachbarn ausgerastet sein, berichtet die Polizei. Weil der Mann sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, habe man befürchtet, dass er sich oder anderen etwas antun könnte. Man habe ihn auch nicht dazu bewegen können, sein Haus freiwillig zu verlassen. Deshalb kam es zu einem größeren Polizeieinsatz. Beamte der besonders ausgerüsteten und geschulten Operativen Einheit umstellten mit schweren Waffen das Gebäude. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) aus Saarbrücken kam ebenfalls dazu. Gegen 19 Uhr habe der Mann sich dann nach draußen begeben und sich widerstandslos festnehmen lassen.