„King of Ska“ heißt das neue Album des Skaeinsatzkommandos (SEK). Am Freitag, 20. August, spielt die Zweibrücker Band Stücke daraus live in der Eventhalle auf dem Flugplatz. „Es ist unsere erste Show seit anderthalb Jahren“, so Schlagzeuger Marc-Oliver Mayer. Das SEK wird gegen 21.30 Uhr auf die Bühne gehen, zuvor spielt ab 20.15 Uhr Agent Orange aus dem Saarland. Laut Mayer liefert die Band eine „Punk- and Roll-Show“, spielt Punkversionen von Oldies. Zugelassen sind Genesene, Geimpfte sowie getestete Personen. Laut Mayer besteht vor der Halle die Möglichkeit, sich auf Corona testen zu lassen. Das Album ist ab Freitag bei allen gängigen Streamingdiensten verfügbar, beim Konzert kann man die CD für neun Euro kaufen. Konzertkarten kosten 11 Euro, an der Abendkasse 13 Euro.