Ein Vermieter ist nach eigenen Angaben schon mehrmals von einem seiner Mieter mit einem Messer bedroht worden. Trotz Räumungsklage habe sich der Mieter geweigert, aus der Wohnung auszuziehen. Deshalb ist am Mittwochmorgen das Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) zu einem Einsatz in die Kaiserstraße im Saarbrücker Stadtteil Scheidt alarmiert worden. Ein Sprecher des Saar-Landespolizeipräsidiums bestätigte, dass es zu dem Einsatz gekommen ist. Das Spezialeinsatzkommando sei gegen 8.30 Uhr in einer Einzimmerwohnung in einem Wohnhaus in der Straße angerückt. Der Mieter der Wohnung habe sich nach Angaben des Hauseigentümers – der namentlich nicht genannt werden wollte – schon seit längerer Zeit geweigert, auszuziehen. Nach der Räumungsklage sei für Mittwoch die Räumung der Wohnung anberaumt gewesen, die ein Gerichtsvollzieher durchführen sollte. Der Vermieter gab vor Ort an, dass er in der Vergangenheit schon mehrmals von dem Mieter mit einem Messer bedroht worden sei. In der Vergangenheit sei es jedoch nie zu einer Eskalation gekommen, dennoch sollte die Räumungsklage durchgesetzt werden. Da dies nicht freiwillig vonstattenging, rückte das SEK mit Unterstützung von Rettungswagen, Notarzt, Berufsfeuerwehr und Schlüsseldienst an. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich dabei um das übliche Vorgehen bei Räumungen, die zu eskalieren drohen. Die Berufsfeuerwehr stellte große Sprungpolster auf, falls der Mann springen wollte. Der Einsatz ist aktuell noch im Gange.