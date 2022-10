Polizeiabsperrungen, Rettungswagen, Feuerwehrautos – und dann auch noch ein schwer bewaffnetes Spezialeinsatzkommando (SEK): Unwirkliche Szenen boten sich am Mittwochmorgen im Saarbrücker Wohngebiet Irgenhöhe im Stadtteil Güdingen-Unner. Anwohner durften nicht mehr auf die Straße. „Es könnte geschossen werden“, sagte ein Polizist zu einer älteren Dame und begleitete sie schnellen Schritts zu ihrem Hauseingang. Am Morgen hatten Behördenmitarbeiter einen psychisch Kranken zwangsweise zu einer Untersuchung in die Sonnenberg-Klinik bringen wollen. Der Mann wehrte sich und sprach Drohungen aus. Als Nachbarn aussagten, dass sich im Wandtresor des Mannes womöglich Waffen befänden, alarmierte die Polizei das SEK. Die Feuerwehr stellte sich mit einem Rettungs-Sprungkissen bereit, um einen möglichen Sprung des Mannes aus dem vierten Stock abzufedern. Nach stundenlangen Verhandlungen ließ sich der Mann dann am Mittag widerstandslos festnehmen. Er wurde zum Arzt gebracht. Beim Einsatz soll es zu keinerlei polizeilicher Gewaltanwendung gekommen sein; eine Waffe wurde nicht gefunden.