Am Montagabend, 13. Juni, gegen 20.30 Uhr, schoss in St. Ingbert ein Mann bei einem Streit mit seiner Frau zweimal in die Luft.

Das Sondereinsatzkommando (SEK) rückte an. Verletzt wurde niemand. Der alkoholisierte Mann, der im Garten in der Albert-Weisgerber-Allee einer Pistole in die Luft schoss, befand sich laut St. Ingberter Polizei in einem „psychischen Ausnahmezustand“. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole. Es habe, so die Polizei, keine Gefahr für die Ehefrau oder für Dritte bestanden.

Zuvor hatte eine Zeugin die Polizei gerufen, nachdem sie im Nachbarhaus einen lautstarken Streit zwischen einem Ehepaar mitbekommen hatte. Dann sei ein Schuss gefallen. Weitere Zeugen berichteten der St. Ingberter Polizei vor Ort nicht nur von einem, sondern von mehreren Schüssen. Das Sondereinsatzkommando rückte an. Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Ehepaars und stellte mehrere Waffen sicher. Die Albert-Weisgerber-Allee war während des Polizeieinsatzes für den Verkehr gesperrt. Gegen 1 Uhr nachts beendete die Polizei den Einsatz.