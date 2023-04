Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag, 10. Juli, hebt sich nach der coronabedingten Zwangspause wieder die Flagge zum 58. Internationalen Zweibrücker ADAC-Grasbahnrennen. Am Start ist auch ein Gespann, das eine enge Verbindung zum gastgebenden MSC Zweibrücken hat: Imanuel Schramm startet mit seinem Beifahrer Frank Schiemer in der internationalen Seitenwagenklasse.

Wieso startet ein Baden-Württemberger – Schramm ist geboren und wohnt in Tettnang am Bodensee – in Zweibrücken? „Unser Mechaniker Michael Maurer wohnt in Zweibrücken. Er hat