„Wenn der Tag so beginnt ...“, hatte die Polizei am Mittwoch die Verhaftung eines 46-Jährigen überschrieben. Der Mann war in der Nacht zum Mittwoch kurz nach Mitternacht – exakt um 0.03 Uhr – zu Fuß in der Alten Ixheimer Straße unterwegs, als die Funkstreifenbesatzung ihn erkannte und anhielt. Die Polizeibeamten wussten, dass gegen den 46-Jährigen ein aktueller Haftbefehl über 90 Tage Ersatzfreiheitsstrafe vorlag und nahmen ihn auf offener Straße fest. Sie gaben ihm noch die Gelegenheit, durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro aus einem Verfahren wegen Diebstahls die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken abzuwenden. Da ihm dies nicht möglich war, so die Polizei, wurde er in der Johann-Schwebel-Straße abgegeben, wo er eine Zelle zugewiesen bekam.