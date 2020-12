Die protestantischen Kirchengemeinden Hornbach-Brenschelbach und Althornbach haben am Sonntag mit einer vergleichsweise sehr hohen Wahlbeteiligung ihr neues Presbyterium gewählt.

„Die Wahlbeteiligung in Hornbach-Brenschelbach und in Althornbach lag nicht nur weit über dem Durchschnitt der Pfälzer Landeskirche (die bundesweit mit 32 Prozent Spitzenreiterin ist), sondern auch erheblich über dem Durchschnitt des Kirchenbezirks Zweibrücken (28 Prozent)“, freut sich Pfarrer Daniel Seel. In Brenschelbach lag sie sogar bei 70 Prozent, in Hornbach und in Althornbach bei gut 45 Prozent.

Gewählt wurden aus Hornbach Petra Roschewski, Elisabeth Platz, Walter Weber, Yannik Leiner, Annika Weiske, Willi Rauch und Erika Maurer, aus Althornbach Christa Ziemerle, Erich Freyer, Ute Klein, Annete Wenz und Gerald Schmidt sowie aus Brenschelbach Wilfried Schmidt, Wolfgang Robertus und Andreas Malter. Ersatzkandidaten sind aus Hornbach Judith Schlachter, Christian Günther, Robert Radke, Sonja Niederauer, Annette Molinet und Edith Janz, aus Althornbach Ulrike Schwarz und aus Brenschelbach Stephanie Dincher und Sarah Kitto.