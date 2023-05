Ein 19-Jähriger aus einem Ort bei Landau musste am Donnerstagabend mit seinem Segelflieger außerplanmäßig auf einem Feld im Saarland landen. Gegen 18.40 Uhr setzte das Flugzeug neben einer Landstraße zwischen Schiffweiler und Heiligenwald (Landkreis Neunkirchen) auf. Schlechte thermische Winde hatten den jungen Mann zum Abbruch seines Fluges gezwungen, der eigentlich den Segelflugplatz in Bexbach bei Homburg als Ziel hatte. Nach der Landung bat der Pfälzer Freunde, ihn abzuholen. Ein Passant, der am späten Abend am Feld vorbeikam, entdeckte den Flieger und alarmierte in Sorge den Notruf. Polizei und Feuerwehr eilten zum Einsatzort, konnten dann aber unverrichteter Dinge wieder abrücken.