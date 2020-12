Weihnachten ohne Live-Musik geht gar nicht: Daniel Seel (Hornbach) ist Pfarrer, Musiker und Komponist. Für seine Kirchengemeinden hat er die Live-Musik in den Gottesdiensten schon organisiert. Und sogar noch weitere Überraschungen.

Sechs Gottesdienste mit Live-Musik, wie kam es dazu?

Bei der Kirchengröße können wir das ohne Probleme machen und die Sicherheitsauflagen wahren. Mit dem Dekanat ist vereinbart, dass wir das als Hoffnungszeichen setzen wollen. Wir haben ein Ticketsystem entwickelt, dass die Kirchen nicht überfüllt werden und keine Schlangen entstehen. Es kommen nur Leute rein, die ein Ticket haben.

Das ist ein Freiticket, oder muss man etwas zahlen?

Nein, nein, Ticket heißt nur, man bekommt den Platz gebucht und zugewiesen, wenn man die Kirche betritt. Das wird elektronisch oder durch kurze Kontrolle abgebucht.

Elektronisch?

Über I-Pad. Wir haben ein tolles System entdeckt, da kann man die Sicherheitsabstände einprogrammieren. Man bekommt einen Barcode ausgedruckt oder eine Einladungskarte mit einem Tannenbaum drauf. Wenn jemand das nicht selbst hinbekommt, mache ich das im Pfarramt und hinterlege es für die Leute oder werfe es ihnen in den Briefkasten, um Warteschlangen zu vermeiden. An Heiligabend kommen die Leute mit dem QR-Code, der wird abgescannt und die Leute werden zu ihrem Platz gebracht. Wir machen extra viele Gottesdienste, um alles zu entzerren.

Und wenn der Andrang ausbleibt, fällt dann ein Termin aus?

Nein, dann ist alles umso sicherer. Es kann natürlich noch sein, dass uns eine Sperrstunde verpasst wird, dann ziehen wird die Christmette in Hornbach eben vor, auf 20 Uhr etwa.

In Hornbach gibt es einen Kirchgang mit Filmpotpourri. Was gehört dazu?

Den Film erstellen wir gerade. Die Weihnachtsgeschichte als Lesung mit Illustration ist drin, daraus machen wir ein kleines Hörspiel. Dazu gibt es Chorgesang, den wir vorproduziert haben, vielleicht noch Beiträge von Musikern. Ich komme mit Segen von der Leinwand. Das stellen wir auch ins Internet. Die Live-Gottesdienste halte ich, in Brenschelbach Suse Günther. Bei dem Gottesdienst in Hornbach haben wir auch Live-Musik dabei. beim Kirchgang kann man beten und das Bethlehemlicht abholen – und ein Geschenkchen, von dem ich aber nicht verrate, was es ist.

Wie viele Monate brüten Sie schon über dem Konzept?

Wir sind die Letzten, die damit angefangen haben, wir wollten die Richtlinien vom Sonntag abwarten und werden bis zum letzten Drücker dran arbeiten, Ich habe ein tolles Team, etwa 30 Leute. Es ist keine One-Man-Show, sondern die Arbeit eines gewachsenen Gemeinschaft. Wir hatten ja auch im Dekanat das beste Wahlergebnis mit 70 Prozent in Brenschelbach. Dort im Saarland ist auch die Trompete erlaubt, in der Pfalz nicht.

Wer sind die Musiker?

Meine Frau, Yeon-Joo Lee, meine Kinder, Leonhard Bachmann ist aus Homburg, und Benedikt Schwarz ist unser Organist. Es gibt Lieder, die man kennt, was Traditionelles, und ein, zwei Akzente, wo es klassisch wird.

Die Heiligabendgottesdienste

Althornbach: 16 und 17.15 Uhr, je 30 Personen, Anna Seel (Gesang), Jakob Seel (Cello), Benedikt Schwarz (Orgel)

Brenschelbach: 16.30 Uhr, 17.30 Uhr, je 30 Personen, Leonard Bachmann (Trompete), Yeon-Joo Lee (Orgel)

Dietrichingen: Dorfgemeinschaftshaus, 15 Uhr, 40 Personen, Benedikt Schwarz (Orgel)

Hornbach: Klosterkirche, Christmette 22 Uhr,50-60 Personen, Anna Seel (Gesang), Jakob Seel (Cello), Benedikt Schwarz (Orgel) – Kirchgang mit gottesdienstl. Filmpotpourri (25 Minuten) 14, 15, 16, 17 Uhr.