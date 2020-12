Weil sein Haus in der Saarbrücker Straße voller Qualm stand, rief ein St. Ingberter am Dienstagabend, 8. November, gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr. Der Rauchmelder hatte in dem Haus geschrillt, in dem sich fünf Personen befanden. Der Vater weckte seine vier schlafenden Kinder und deren Mutter und brachte sie ins Freie. Dort wurde die Familie von Feuerwehrleuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Die Wehrleute fanden heraus, dass den Qualm nicht ein Brand im Gebäude, sondern ein defekter Holzofen verursacht hatte. Die Einsatzkräfte lüfteten das Gebäude mit einem Überdruckgebläse. Der Rettungsdienst brachte die Kinder und die Mutter zur Beobachtung ins Krankenhaus.