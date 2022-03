Ein sechsjähriges Mädchen wurde bei einem Fahrradunfall am frühen Dienstagabend verletzt. Laut Polizeibericht war das Mädchen gegen 18.15 Uhr in der Straße am Stahlhammer im Saarbrücker Stadtteil Schafbrücke unterwegs, als ein entgegenkommender schwarzer Kastenwagen aus bislang ungeklärten Gründen von seiner Spur abkam und frontal auf die Sechsjährige zufuhr. Die junge Radfahrerin wich dem Wagen aus, dabei verlor sie jedoch die Kontrolle über ihr Fahrrad und prallte gegen eine Hauswand. Der schwarze Kastenwagen, so die Polizei, fuhr ohne anzuhalten in Richtung Bahnstraße weiter. Das Mädchen klagte nach dem Unfall über Schmerzen in Kopf und Brust und wurde ins Saarbrücker Krankenhaus auf dem Winterberg gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 0681 9321233 oder E-Mail pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de.