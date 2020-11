Ein Wohnhausbrand hat in der Nacht zum Sonntag im Saarbrücker Stadtteil Altenkessel einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Die Bewohner des Altbaus konnten sich in Sicherheit bringen, erlitten jedoch Rauchvergiftungen. Für die beiden Hauskatzen kam jede Hilfe zu spät. Gegen 1.20 Uhr ging der Notruf wegen eines Feuers in einer Küche eines Zweifamilienhauses in der Saarbrücker Johannesstraße ein. Die Feuerwehr fand im Erdgeschoss des Altbaus eine brennende Küche vor. Die Flammen schlugen bereits aus den Fenstern. Sechs Hausbewohner, darunter ein Säugling, konnten das Gebäude selbst rechtzeitig verlassen. Dennoch erlitten alle Hausbewohner eine Rauchvergiftung und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei Katzen überlebten den Brand nicht, obwohl die Feuerwehr sofort nach den Haustieren suchte.