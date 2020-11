Bei einer Massenkarambolage auf der A 6 am Grenzübergang Goldene Bremm kurz hinter der französischen Grenze wurden am Sonntag sechs Personen verletzt, zwei davon schwer. Erste Meldungen sprachen von acht Verletzten. Nach Angaben der Polizei hat ein spanischer Lastwagenfahrer gegen 11.15 Uhr drei langsam fahrende Autos ineinander geschoben. Die Polizei geht von Unaufmerksamkeit als Unfallursache aus. Der Aufprall ereignete sich bei bestem Wetter auf gerader, verkehrsarmer Strecke. Zeugen sagten der Polizei, die Autos seien eventuell deswegen sehr langsam gefahren, weil Sonnenreflexe an einer stillgelegten Ampel ein vermeintliches Rotlicht erkennen ließen. Die Polizei hat einen Gutachter eingeschaltet. A 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern wurde gesperrt, der Verkehr nach Frankreich zurückgeschickt.