Sebastian Meil wird den TSC Zweibrücken verlassen und geht ab Sommer für den SV Großsteinhausen auf Torejagd.

Der aktuell 37-jährige Spielertrainer der zweiten TSC-Mannschaft, mit der er 2024 als Vizemeister in die A-Klasse aufstieg, kehrt damit nach einem Jahrzehnt als Spieler an den Scheuerwald zurück. Die Großsteinhauser freuen sich auf einen erfahrenen Mittelstürmer, der nicht zuletzt vor zwei Jahren mit 44 Treffern in der B-Klasse West Torschützenkönig wurde. Ob der Büroangestellte des UBZ dann seinen Torriecher in der B- oder der A-Klasse unter Beweis stellen wird, ist noch nicht raus. Denn aktuell ist Großsteinhausen als Tabellendritter noch vollends im Aufstiegsrennen der B-Klasse dabei.