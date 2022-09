Die Saison 2022 für das Deutsche Sportabzeichen geht in den Endspurt: Am Mittwoch steht noch mal ein Schwimmtag im Badeparadies an. Bis 17 Uhr können Sportabzeichen-Willige ihre Leistungen bei kostenfreiem Eintritt ablegen. Wer will, kann dann gleich rüberwechseln ins benachbarte Westpfalzstadion. Von 17 Uhr bis 18.30 Uhr können dort leichtathletische Übungen für das Sportabzeichen unter den Augen der Prüfer absolviert werden. Bis einschließlich 28. September finden noch drei weitere Mittwochstreffs im Stadion statt. Eine weitere Sonderaktion steigt am Sonntag mit dem zweiten Radfahrtag der Saison. Treffpunkt ist um 9 Uhr am ehemaligen Hotel „Hasengarten“ in Niederauerbach. Von dort geht es auf der üblichen Strecke in Richtung Winterbach, sowohl die 200-Meter-Sprint- als auch die Ausdauerleistung über 20 Kilometer können erbracht werden. Wer darüber hinaus noch einen Fitnesstest braucht, kann sich beim Sportabzeichenbeauftragten für die Stadt Zweibrücken, Peter Ehrmantraut, Telefon 06332 13773, melden.