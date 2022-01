Die Neunkircher Stadtverwaltung hat eine Firma damit beauftragt, die kaputte Lüftungsanlage des Schwimmbads „Die Lakai“ zu reparieren. Seit diese Anlage am 5. Januar wegen Alters- und Verschleißerscheinungen ausgefallen ist, bleibt das Bad aktuell geschlossen. Nach Angaben von Rathaussprecher Deniz Alavanda werden zurzeit die nötigen Bauteile für die Anlage angefertigt. Bis diese in Neunkirchen geliefert werden können, werde es wohl noch drei bis vier Wochen dauern. So lange muss die „Lakai“ weiter geschlossen bleiben. Die Reparaturkosten werden auf etwa 36.000 Euro veranschlagt.