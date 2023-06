Böse hat es sich gerächt, dass eine Besucherin des Zweibrücker Freibades an der Schließ am Mittwochnachmittag versehentlich ihren Schwimmbad-Spindschlüssel in der Cafeteria kurz liegengelassen hatte. Wie die Polizei berichtet, hat ein Unbekannter die Gelegenheit genutzt und sich den Schlüssel geschnappt. Der Täter öffnete das Schließfach der 59-jährigen Bad-Besucherin und holte dort deren Geldbörse mit etwa 50 Euro Bargeld und verschiedenen persönlichen Dokumenten heraus. Anschließend schloss er den Spind wieder ab. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 200 Euro an.