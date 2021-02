Bei einem Autounfall am Montagnachmittag, 1. Februar, in Homburg-Einöd wurde ein 64-Jähriger schwer verletzt. Die Homburger Polizei bittet unter Telefon 06841/1060 um Zeugenhinweise. Der Mann sei gegen 16.25 Uhr mit seinem Mercedes C 180 in der Einöder Hauptstraße (L 110) mit einem BMW zusammengestoßen, der aus der Webenheimer Straße nach links in die Hauptstraße einbog. Der 29-jährige BMW-Fahrer habe dem Mercedes die Vorfahrt genommen. Der 64-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus, der BMW-Fahrer sei unverletzt geblieben. Beide Autos wurden schwer beschädigt. Die Einöder Ortsdurchfahrt blieb an der Unfallstelle fast zwei Stunden lang voll gesperrt. Deshalb kam es rund um den Homburger Stadtteil zu langen Staus.