Am Montag wurde eine 24-jährige Autofahrerin bei einem Auffahrunfall in der Landauer Straße schwer verletzt. Gegen 10.30 Uhr erkannte eine 35-Jährige zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt anhalten mussten, und krachte in den Wagen der 24-Jährigen. Die junge Frau musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Durch den Aufprall wurde auch ein weiteres Auto beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 15.000 Euro.