Ein Schwertransporter hat sich am Mittwochmorgen, 6. Oktober, in einem Verkehrskreisel in Saarbrücken-Güdingen festgefahren und in der Saar-Hauptstadt ein Verkehrschaos ausgelöst. Laut Polizei hing der lange Sondertransport in der Mittelinsel des Kreisverkehrs fest. Die Straße war blockiert; es kam zu schweren Behinderungen im Berufsverkehr in der Nähe der Grenze zu Frankreich und Umgebung. Polizei und Bagger rückten an, um den Verkehr umzuleiten und das Erdreich abzugraben, um den Schwertransport zu befreien. Nach fünfstündigem Einsatz war die Straße wieder frei befahrbar. Obwohl der Schwertransport viel zu lang war, um in den Kreisel hineinzupassen, sei die Fahrtroute des Transports im Vorfeld von den Behörden genehmigt worden. Am Kreisverkehr und an zwei Verkehrszeichen entstand Sachschaden.