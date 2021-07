In der Nacht zu Donnerstag fuhr ein 38 Jahre alter Man aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto gegen die Stützauer der Autobahnbrücke in Ixheim. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Spuren lassen laut Polizei erkennen, dass das Fahrzeug in der Gleiwitzstraße kurz nach der Brücke über den Hornbach nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen das Brückenbauwerk fuhr. Der Fahrer erlitt schwere innere Verletzungen und mehrere Knochenbrüche. Am Renault Twingo entstand ein Schaden von 4.000 Euro. Eine Reparatur lohnt sich vermutlich nicht mehr. Ein Anwohner hatte direkt nach dem Unfall, der sich gegen 1.45 Uhr ereignete, Hilferufe gehört. Deshalb suchten Polizei und Feuerwehr das Gelände nach möglicherweise weiteren Verletzten ab. Sie fanden aber keine weiteren Personen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet insbesondere die Personen, sich zu melden, die direkt nach dem Unfall laut um Hilfe gerufen haben. Polizei: Telefon 06332/9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de