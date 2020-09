Nach einem schweren Motorradunfall bittet die Homburger Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060. Am Montag, 7. September, habe ein 31-jähriger Autofahrer am Morgen gegen 8 Uhr die Vorfahrt eines Motorrades an der Erbacher Einmündung Robert-Bosch-Straße/In den Rohrwiesen (Tedox, Dehner) missachtet. Das Auto sei von Jägersburg her gekommen und habe nach links in die Straße In den Rohrwiesen einbiegen wollen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Motorrad, das von Homburg her in Richtung Jägersburg unterwegs war. Der 36-jährige Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in die Unikliniken eingeliefert. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.