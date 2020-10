Geht es Ihnen auch so? Wenn ich mich mit jemanden unterhalte, der eine Maske trägt, dann bitte ich denjenigen nach jedem dritten Satz um die Wiederholung des Gesagten. Ich verstehe nur die Hälfte.

Es bedeutet eine erhebliche Einschränkung, wenn das Tragen von Masken vorgeschrieben wird, so wie ab Montag im Schulunterricht ab der fünften Klasse. Die Lehrer werden es sehr schwer haben, halbwegs objektive Mitarbeitsnoten zu machen, wenn die Hälfte der Schüler nur die Hälfte versteht.

Aber die Politik ist der Meinung: Das muss jetzt sein. Wenn sie dieser Auffassung ist, dann sollte sie mit gutem Beispiel vorangehen. Im Bundestags konnte man diese Woche indes sehen, dass sich viele Abgeordnete nicht an die Regeln halten, die sie selbst verordnen: Ständig lief einer ohne Maske durchs Parlament. Wasser predigen und Wein trinken – das geht nicht.

Auch nicht in Zweibrücken. Auch hier müssen alle Wirtschaften für einen Monat schließen, Muckibuden, Konzertsäle, Kletter-und Karthalle. Das kann für Inhaber und Mitarbeiter den Ruin bedeuten. Einige haben schon die erste Corona-Welle vom Frühjahr wirtschaftlich nicht überlebt.

Die harten Maßnahmen wirken sich auf viele Mitmenschen sehr hart aus. Was sollen die davon halten, dass der Stadtrat am kommenden Mittwoch tagen will? Bis Freitagabend war die Sitzung noch nicht abgesagt. Um die 60 Menschen aus zig Haushalten kommen da öffentlich für Stunden zusammen, was überall sonst zurzeit untersagt ist. Sind die Themen wirklich so dringlich, dass man die Sitzung nicht verschieben könnte? Gut, die Gehaltserhöhung für den Oberbürgermeister steht auf dem Tapet. Aber darüber kann man doch auch im Dezember beraten. Wosnitza wird den einen Monat ohne mehr Geld überleben.