In hilfloser Lage war am Morgen des Nikolaustages ein Fuchs im saarländischen Marpingen (Kreis St. Wendel) gefangen. Laut Polizei steckte das Tier in einer sogenannten Bären- oder Totfangfalle aus massivem Eisen fest. Der schwer verletzte Fuchs kroch mit der Falle auf der Straße herum. Mit seiner Pistole habe ein Polizist das Tier von seinen Leiden erlösen müssen. Wo genau die Falle aufgestellt worden ist, konnte bislang noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei und Jagdwilderei.