Eine Fußgängerin ist beim Überqueren eines Zebrastreifens in Saarbrücken am Freitagabend von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Möglicherweise hatte der 42 Jahre alte Fahrer die 59-Jährige am Freitagabend nicht rechtzeitig bemerkt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Unfall passierte im Kreuzungsbereich Malstatter Straße zur Heuduckstraße. Die Frau sei von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der genaue Unfallhergang war nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Beamten suchen nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.