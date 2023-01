Von Patrick Göbel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Fußgänger von einem Auto erfasst. Der Fußgänger wollte gegen 4.50 Uhr die Saarbrücker Paul-Marien-Straße an einer Ampel überqueren. Durch den Aufprall wurde er zu Boden geschleudert. Er wurde laut Polizei mit schweren Gesichtsverletzungen in die Winterbergklinik gebracht. Der Autofahrer flüchtete anschließend, ohne anzuhalten. Bei dem Auto soll es sich laut Polizei um einen weinroten Kleinwagen mit französischem Kennzeichen handeln; eventuell stünden auf dem Nummernschild die Anfangsbuchstaben „CT“. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0681 9321233 zu melden.