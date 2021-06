Sofie Schwenkreis vom TC Weiß-Blau Zweibrücken hat bei den mit 2000 Euro dotierten Tennis-Landesmeisterschaften der Damen in Ingelheim das Viertelfinale erreicht. Nach einem Freilos in Runde eins bezwang die an Position sieben gesetzte, in der deutschen Rangliste auf Position 202 geführte Schwenkreis Qualifikantin Nike Lenz von Rot-Weiß Kaiserslautern mit 3:6, 6:3, 10:4. In der Runde der letzten acht unterlag sie dann der ehemaligen Weltranglisten-Spielerin Maria Patrascu vom TC Trier mit 0:6, 1:6.