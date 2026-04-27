Am Montagmittag hat es an einer Firmenhalle der Zweibrücker Kraftwagenspedition W. Mayer gebrannt. Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Nach Feuerwehrangaben wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der Untere Hornbachstaden blieb am frühen Nachmittag während der Lösch- und Aufräumarbeiten im betroffenen Bereich für den Verkehr gesperrt. Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Thomas Conrad handelte es sich um einen Schwelbrand an der mit Blechen verkleideten Ecke der doppelstöckigen Firmenhalle. Die Firma W. Mayer bietet Dienstleistungen rund um Fahrzeugkrane und Schwerlasttransporte an. Warum das Dämmmaterial ins Schwelen gekommen ist, muss noch geklärt werden.

Die Zweibrücker Stadtfeuerwehr wurde um 13.11 Uhr alarmiert. Sie rückte mit mehreren Fahrzeugen und rund 30 Feuerwehrleuten zum Brandherd aus. Unter anderem war das Tragmastfahrzeug im Einsatz, von dessen Korb aus Feuerwehrleute am Gebäude die Verschalung entfernten, um an das Brandnest heranzukommen. Dieses wurde von den Helfern nach getaner Arbeit weiterhin mit einer Wärmebildkamera überwacht. Unterstützt wurde die Wehr der Stadtmitte von der Zweibrücker Triwo-Flughafenfeuerwehr. Auch die Polizei und mehrere Fahrzeuge der Rettungsdienste waren am Einsatz beteiligt.