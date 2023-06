Am Dienstagmittag ist einer Passantin im saarländischen Bexbach ein mittelgroßer schwarzweißer Hund in der Straße Am Mühlberg zugelaufen. Das männliche Tier, vermutlich ein Border Collie, hatte kein Halsband und war zum fraglichen Zeitpunkt um 12 Uhr herrenlos im Ortsteil Rothmühle unterwegs. Der Hund wurde an das Tierheim in Homburg übergeben; dort wartet er nun auf seine Besitzer. Die Kontaktdaten des Tierheims können bei der Polizeiinspektion Homburg (Telefon 06841 1060) erfragt oder direkt hier auf der Internetseite des Tierheims recherchiert werden.