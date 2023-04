Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Martin Schwarzwald ist neuer Trainer der Damen des Handball-Bundesligisten TSV Bayer 04 Leverkusen. Der frühere Damen-Coach des SV 64 Zweibrücken beerbt mit sofortiger Wirkung Cheftrainer Michael Biegler, der den Job wegen des hohen Aufwands seiner selbstständigen Tätigkeit abgab, und erhielt am Donnerstag bei den „Werkselfen“ einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Der gebürtige Landstuhler Schwarzwald muss lachen, wenn er an seine Anfänge in Zweibrücken zurückdenkt. „Ich bin erst mit 13 Jahren hierhergekommen, in die 7. Klasse