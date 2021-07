Ein Exemplar des seltenen Schwarzstorchs ist bei Zweibrücken gesichtet und fotografiert worden. Anfang der 1970er Jahre war der Schwarzstorch fast ganz aus Deutschland verschwunden. Da brüteten noch 50 Paare im ganzen Bundesgebiet. Heute sind es mindestens zehnmal so viele, aber das ist ja auch noch nicht die Welt. Der Schwarzstorch ist also noch immer ein sehr seltener Vogel in unseren Gefilden. Unser Leser Jürgen Heinz aus Oberauerbach hat jetzt einen entdeckt und sofort fotografiert. Er schreibt: „Mir ist auf dem Weg von der Arbeit nach Hause ein Prachtexemplar genau vor die Nase geflogen.“ Auf einer Wiese bei Oberauerbach. Schwarzstörche zeigen sich normalerweise gar nicht im offenen Gelände, sondern leben in Wäldern, durch die ein Bach oder Fluss fließt.