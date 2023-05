Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist, als wäre gerade ein Diamant geschliffen worden. Und aus diesem Diamantenstaub erhebt sich die Musik. Peter Orloff und seine Schwarzmeer-Kosaken sprengen in der Alexanderskirche sowohl Genre- als auch stimmliche Grenzen. Und in der zweiten Hälfte hauen sie so richtig auf den Putz.

Das neunköpfige Ensemble lässt Schuberts „Ave Maria“ erstrahlen. Der Gesang wird direkt zu einem getragen. Da ist etwas in ihren Stimmen, das die rund 350 Zuhörer berührt.