Tabellenletzter mit nur zwei Punkten und 6:14 Toren aus den ersten fünf Saisonspielen: Timo Wenzel, Trainer des Regionalligisten FC Homburg, hat seinen Kickern in dieser Woche gehörig ins Gewissen geredet. In Gemeinschaftssitzungen mussten die Spieler sogar selbst ihre Defizite auflisten, die sie in der recht verkorksten Saison-Auftaktphase an den Tag gelegt haben. Am Freitag, 10. September, 19 Uhr, soll beim Heimspiel gegen Astoria Walldorf nun endlich der erste Dreier her. Bis Mittwoch hat Wenzel seine Spieler durch drei Trainingseinheiten gelotst: „Das ist vielleicht die intensivste Woche in diesem Jahr.“ Vor allem das „aggressive Anlaufen, das Gehen in Zweikämpfe“ sei in diesen Tagen geübt worden. Bis zum Walldorf-Spiel wollen die FCH-Kicker noch einige spielerische Abläufe und das effiziente Auftreten vor dem gegnerischen Tor einstudieren. Gegner Walldorf, mit sieben Punkten derzeit Elfter, sei schwer auszurechnen und eine „Wundertüte“, meinte der Trainer am Mittwoch. Der frühere FCH-Stürmer Marcel Carl, vor der Saison nach Walldorf gewechselt, wird seinem neuen Club am Freitag voraussichtlich verletzt fehlen. Die Homburger müssen weiterhin auf ihre Langzeitverletzten Gösweiner, Sachanenko und Lienhard verzichten.