Überflutete Straßen und Keller sind längst kein Phänomen mehr, das nur an großen Flüssen auftritt. Die Stadt Pirmasens will sich gegen solche Vorfälle bestmöglich wappnen. Aber 100-prozentige Sicherheit wird es wohl nicht geben.

Der Zweibrücker Landtagsabgeordnete Christoph Gensch (CDU) fordert für Rheinland-Pfalz einen Runden Tisch zum Thema Notarztversorgung. Hintergrund ist auch ein Fall am Samstagmorgen.

Was muss getan werden, damit mehr Menschen alltägliche Wege auf dem Rad zurücklegen? Dazu hat der Kreis Südwestpfalz im Winter auf einer Online-Plattform Bürgern das Wort erteilt. Ergebnisse liegen nun vor.

In Zweibrücken leben wieder mehr Hunde als noch vor ein paar Jahren. Auf dem Land ist es genau umgekehrt. Mit der Hundesteuer nehmen die Kommunen teilweise viel Geld ein.

Weil er gegen ehemalige Komplizen und Mitstreiter ausgesagt hat, könnte ein mutmaßlicher Drogenhändler eine mildere Strafe oder sogar Straffreiheit bekommen. Seine Aussagen wurden gestern von der Polizei bestätigt.

Zumindest in kirchlichen Kreisen gehört er zu den bekanntesten Pirmasensern: Paul Josef Nardini. Die Katholiken erinnern an den Geistlichen am Wochenende mit einem Wallfahrtstag.

Nach zwei Jahren öffnet die Pizzeria Carlo an der Pirmasenser Priesterwiese unter neuer Führung die Pforten. Und der ehemalige Eigentümer arbeitet ebenfalls noch mit.

Der Maimarkt in Pirmasens ist am Sonntag zu Ende gegangen. Während einer Fahrt mit dem Riesenrad haben wir mit den Besuchern geplaudert.

Ein strahlend blauer Himmel bescherte am Sonntag der traditionellen Pferdeprozession Bruder-Konrad-Ritt im Mühlental zum Jubiläum viele Teilnehmer.

3D-Drucker werden auch von Optikern verwendet, um Brillengestelle zu fertigen, die perfekt passen. Die Technik nimmt dem Optiker aber längst nicht alle Arbeit ab.