Das Biosphärenhaus in Fischbach bei Dahn ist seit drei Jahren geschlossen. Langsam erobert die Natur das Gelände zurück. Ein Rundgang zwischen Unkraut und Erinnerungen.

Fantastisch kostümierte Gruppen und Stelzenläufer, skurrile Gestalten, die auf der Straße Schabernack mit Passanten treiben: Das Straßentheater-Spektakel kehrt zurück.

Die Kita Vogelnest in Niederauerbach ist seit acht Tagen wegen Schimmelbefalls geschlossen. Die Dekanin sagt, sie sei erschüttert gewesen, als sie die Kita erstmals besuchte.

Der Schusterbrunnen ist eines der Wahrzeichen der Schuhstadt Pirmasens. Wer derzeit vorbeiläuft, erkennt ihn kaum wieder.

Zu viel Müll, zu viele Zigarettenkippen, zu viele Hundehaufen und zu viel Taubenkot – das kritisierten drei Zweibrücker zu Beginn der Stadtratssitzung am Mittwoch.

Dominik Kennel ist der neue Betreiber der Kneipe Hobbit in der Zweibrücker Lammstraße. Er beerbt Peter Staufer, der zwölf Jahre lang Wirt war. Was sich ändert und was bleibt.

Die Spiel- und Lernstube Sternenstaub in Zweibrücken ist für ihr Schutzkonzept ausgezeichnet worden. Leiterin Billie Jean Paulus erklärt, was dahintersteht.

In der 30er-Zone in der Himmelsbergstraße in Zweibrücken wird oft zu schnell gefahren. Dadurch werden Schüler gefährdet. Ein dicker, roter Signalstreifen soll Abhilfe schaffen.

Mehr Grün und Licht soll das Sicherheitsgefühl im Bereich des früheren Busbahnhofs und der Brückengasse in Pirmasens steigern. Der Lichtkünstler Ingo Bracke wird den Bereich gestalten.

Die AfD, die bei der Landtagswahl in Pirmasens ein Rekordergebnis verbucht hat, tritt auch bei der OB-Wahl im September an. Das hat Parteichef Wendel auf Anfrage mitgeteilt.

Die Verbandsgemeinde Hauenstein hat zu wenige Feuerwehrleute. In zwei Ortsteilen können Einsatzzeiten nicht eingehalten werden. Einer hat ein besonderes Problem.

Ein 36 Jahre alter Mann musste sich vor dem Pirmasenser Schöffengericht wegen einer professionell eingerichteten Cannabisplantage verantworten – unter anderem.