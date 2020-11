„,Wass soll ich dann saan, wass mei Fahrrad fa e Werd had’, had mei Arweidskamerad zu dem Bolizischd gesaad: ,Es is ald un aarisch demoliert, an viele Schdelle roschdisch, weils lang unner de Trimmer gelee had – awwer ich hann kenne jede Daa demid uff mei Awed fahre!’“ Vaters Arbeitskollege war „gleich nohm Kriech“ sein Fahrrad geklaut worden, mit dem er Tag für Tag in den Malerbetrieb „vum Rothe Jakob“ kam. Natürlich hatte es für ihn einen besonderen Wert in der damaligen Zeit. Das gilt ebenso für den RHEINPFALZ-Verlag, der bei seiner Gründung zum Betriebsvermögen auch ein Fahrrad (ganz gewiss nicht neu!) zählte, wie beim aktuellen Jubiläum erwähnt.

In der Corona-Zeit ist Radfahren wieder „in“, auch wenn nicht alle Straßen dies mit Radwegen berücksichtigen. Für Hermann Fischer senior hatte das Rad eine besondere Bedeutung: Mit ihm fuhr er in seiner Glanzzeit als Spitzenringer zum Athleten-Club nach Thaleischweiler – ins Training. Nicht selten kam er dort schon nassgeschwitzt an.

Oft war auch sein Heimweg nach Zweibrücken anstrengend, nämlich dann, wenn er wieder einmal einen Platten hatte und das Rad schieben musste. Mancher Schlauch bestand nur noch aus „Flickschdicker“, und so war es in Familien üblich, dass „die Weschschissel“ zum Abendprogramm gehörte, die mit Wasser gefüllt und in das dann der Schlauch gehalten wurde, um das Luftloch zu finden. Wieder und wieder wurde geflickt. Bevor man zum Schulitz, „durch die Infahrd in de Ixemer Schdross“, zum Schieler in der selben Straße oder in Vaters Werkstatt in Bubenhausen, „bei Haucke“ ins Fachgeschäft ging, musste es schon dick kommen.

„Des Geld kenne ma uns schbare“ hörte man oft, als es noch die Fahrradständer mit ihrem vertrauten Wellblechschutz gab: Bei Dingler und bei Lanz, bei Dorndorf, bei den meisten Firmen gab es diese Unterstellmöglichkeiten. Auch an den Bahnhöfen und Schulen fehlten sie nicht. „Der is widder uff de ledschde Drigger komm, wie immer!“, hörte man dann nicht selten, wenn es bei der Ankunft des Radfahrers in der Schule schon läutete.

Damals wurden viele Radrennen veranstaltet. Der Wettbewerb „Rund um die Rennwiese“ gehörte dazu. Auch der junge Konditor Richard Saberatzky nahm daran teil, und es ist noch in bester Erinnerung, wie der sportliche Nachbar nach einem Sturz enttäuscht und mit verbeulten Rad nach Hause kam. Gerne hätte man ihm den Sieg gegönnt.

Einen solchen Sieg gab es für „de Maue vun Schopp“, der einst Deutscher Amateurmeister war und sein großes sportliches Können bei einem großartigen Wettbewerb, einem Radrennen durch die Zweibrücker Innenstadt, bewies. Sogar eine Deutschlandrundfahrt hatte Zweibrücken als Etappenziel. Der Zeitungsmacher Günther Bartz zeigte als Karikaturist auf, dass es eine Anstrengung wert sei, sich tüchtig abzustrampeln, um am Ziel vor der Festhalle von der Rosenkönigin den Siegeskuss zu bekommen! Das wurde nicht als Doping gewertet. Nicht jede kleine Firma hatte „e Betriebsrat“, aber ganz sicher „es Betriebsrad“. Der neue Stift musste zuerst im Geschäft Schieler „Kuchele fa die Pedal“ holen, bevor er seine Lehre antrat. Auch wenn das Rad längst nicht so stabil und mit einem Firmenschild versehen war wie das stadtbekannte Fahrzeug „vun Seiberts“ aus der Hauptstraße.

Zu denen, die jeden Tag mit dem Rad in den Dienst fuhren, gehörte lange Jahre „de Gaufe Heini“: Obwohl längst Generalstaatsanwalt, verzichtete er sehr selten auf seinen Drahtesel.