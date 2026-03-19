Vor 45 Jahren führte der Bau des Schulzentrums Mitte in Zweibrücken zu heftigen Protesten. Schüler, Eltern und Lehrer waren gespalten. Doch der Streit endete nicht dort.

Schulzentrum Mitte – ein Name der für lange Zeit die Gemüter in Zweibrücken erregte und zu zahlreichen Proteste führte: Der Zweibrücker Stadtrat hatte 1975 beschlossen, auf dem kleinen Exerzierplatz in der Stadtmitte das Schulzentrum zu bauen. Der Turnerjahrmarkt fand 1976 letztmals dort statt, denn das Kultusministerium hatte den Plan für den Bau genehmigt. Dieser sah vor, mit dem Gebäude der Pestalozzischule und einem Neubau das naturwissenschaftliche Helmholtz-Gymnasium und das altsprachliche Herzog-Wolfgang-Gymnasium (HWG) räumlich zusammenzufassen. Viele Zweibrücker konnten sich nicht vorstellen, dass die Zusammenlegung zweier Gymnasien an diesem Platz sinnvoll sein konnte.

Die Hauptschule Mitte, die im Pestalozzi-Gebäude untergebracht war, sollte ins Gebäude des Herzog-Wolfgang-Gymnasiums umziehen. Der Altbau, das Gebäude der Pestalozzischule, in dem sich die Hauptschule befand, sollte in den Schulneubau integriert werden. Der Mainzer Architekt Günther Franz gewann den 1975 ausgeschriebenen Architekturwettbewerb, bei dem sich vorhandene und neue Bauteile formal ergänzen sollten. Die Gesamtanlage sollte „offen“ und für Außenstehende „erlebbar“ sein. Im Neubau sollten die zentralen Funktionsräume (Haupterschließung, Verwaltung, Mediothek, Technikzentrale), die Fachräume sowie Klassenräume untergebracht werden.

Bach muss verlegt werden

Ganz einfach war es nicht mit der Bebauung: Der Bleicherbach musste verlegt werden, und es gab Schwierigkeiten mit der Grundstücksarrondierung und der Bauwerksgründung, berichtete der Architekt. Im Vorfeld hatte es auch Überlegungen gegeben, das Schulzentrum an anderer Stelle, nämlich im Ernstweilertal, zu bauen. Der kürzeren Wege wegen war die Entscheidung auf einen Platz in der Mitte der Stadt gefallen.

Im Schuljahr 1977 kam es wegen der vielen Widerstände zu einer Bürgerversammlung im großen Saal der Festhalle. Der damalige Oberbürgermeister Helmut Fichtner teilte dort mit, dass weder an den baulichen noch an der schulorganisatorischen Konzeption etwas geändert werde, weil die Schulaufsicht die Pläne schon bestätigt habe und das Schulzentrum die wirtschaftlichste Lösung darstelle. Es werde trotz der Proteste gebaut.

Schülerzahlen am Altsprachlichen stagnieren

Vor allem die Eltern des altsprachlichen Gymnasiums hatten sich gewehrt, weil sie um den Bestand ihrer Schule fürchteten, war doch die Schule erst an Ostern 1959, zum Zeitpunkt der 400-Jahr-Feier, in ihr neues Gebäude am Wacken eingezogen. Wäre es nicht sinnvoller, Hauptschule Mitte und Herzog-Wolfgang-Gymnasium verblieben in ihren Gebäuden? Das Helmholtz-Gymnasium könne dann den Neubau beziehen, schlug der Elternsprecher des Altsprachlichen, Wilfried Heun, vor. Stadtbaudirektor Willi Scharff sah in der Zusammenlegung der beiden Gymnasien die wirtschaftlichste Lösung, denn zwei Gymnasien könnten vor allem in der Oberstufe besser kooperieren als eine Hauptschule und ein Gymnasium. Gerade die Zusammenarbeit der beiden Gymnasien sei gut für den Bestand des Herzog-Wolfgang-Gymnasiums, begründete der Chef der Bau- und Rechtsabteilung, Ernst Maurer, im Mainzer Kultusministerium.

Während die Schülerzahlen im altsprachlichen Gymnasium stagnierten, stiegen sie im naturwissenschaftlichen Gymnasium in den 1970er-Jahren stark an. 1968 hatte die Schule in Erinnerung an den großen Naturwissenschaftler und Philosophen Hermann von Helmholtz den Namen Helmholtz-Gymnasium bekommen. Die Raumsituation wurde von den Lehrern als schwierig bezeichnet. Englisch- und Geschichtslehrerin Charlotte Gerken erinnert sich noch heute, dass sie im Laufe eines Morgens mehrfach das Gebäude wechseln musste, um unterrichten zu können. Denn von 1979 bis 1981 hatte die Stadt sogar Räume in der Druckerei Conrad und Bothner in der Hofenfelsstraße direkt gegenüber – zwei Notklassenzimmer für die Oberstufe – und Räume im Pfarrheim Heilig Kreuz für die Schule angemietet. Dazu kamen zwei Container im Schulhof, erzählt Maria Brossard, die dort Französisch unterrichtete.

Ministerialdirigent Ernst Maurer bezeichnete das Gebäude in der Hofenfelsstraße sogar als den schlechtesten Schulbau im ganzen Land; deshalb müsse unbedingt etwas getan werden. Allerdings waren auch zwei zehnte Klassen des Herzog-Wolfgang-Gymnasiums 1980 und 1981 außerhalb des Schulgebäudes untergebracht, nämlich in zwei Räumen des benachbarten evangelischen Vereinsheims in der Wackenstraße 9, wo gelegentlich Kaugummis auf den großen Ölöfen von findigen Schülern geröstet wurden. Das 1899 erbaute, heute renovierte Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Eklat bei der Eröffnungsfeier

Trotz aller Widerstände wurde das Doppelgymnasium gebaut; allein für die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie für zwei Gymnasien wurden vom Stadtrat fast 600.000 Mark bewilligt. Am 3. August 1981, mit Beginn des Schuljahres, bezogen 13 Klassen (Klassenstufen 5 bis 7) des Helmholtz-Gymnasiums zusammen mit 13 Klassen des Herzog-Wolfgang-Gymnasiums den Neubau des gymnasialen Schulzentrums Zweibrücken-Mitte in der Bleicherstraße 3. Die Oberstufe des HWG blieb noch in Räumen der Berufsbildenden Schule, wo der Unterricht wegen der Raumnot mit der nullten Stunde um 7 Uhr begann. Daran erinnern sich einige Schüler heute noch mit Entsetzen.

Die feierliche Übergabe des Neubaus am 27. November 1981 durch CDU-Kultusminister Georg Gölter, in Anwesenheit des damaligen Oberbürgermeisters Werner von Blon, endete mit einem Eklat, mit einem Pfeifkonzert und lautem Johlen, wie die RHEINPFALZ am Tag danach berichtete. Schon vor Beginn der Feier in der Eingangshalle hatten etwa 100 Eltern und Schüler vor dem Gebäude gegen „Missstände in der neuen Schule“ demonstriert; aufgerufen zum „stillen Protest“ hatten die Freunde des Herzog-Wolfgang-Gymnasium und die Schülermitverantwortung. Schon lange vor der Indienststellung hatte es in der Presse zahlreiche Leserbriefe für und vor allem gegen einen Umzug des Herzog-Wolfgang-Gymnasiums gegeben. Nach der Demonstration gelangten einige Schüler in die Eingangshalle und störten lauthals die Rede des Oberbürgermeisters. Dieser hatte auf die Leistung der Stadt hingewiesen, die nach dem Krieg „elf Schulneubauten, darunter das Schulzentrum mit 13 Millionen D-Mark, und neun Umbauten“ geschaffen hatte.

Kultusminister droht mit Abbruch der Veranstaltung

Die Stimmung in der Eingangshalle wurde noch aggressiver, als auch die beiden Personalratsvorsitzenden der Schule in einer gemeinsam verfassten Rede Planung und Ausführung des Schulzentrums kritisierten. Kultusminister Georg Gölter drohte gar mit dem Abbruch der Veranstaltung. „Wenn hier jemand stört, dann werden der Oberbürgermeister und ich ihn persönlich hinauswerfen“, sagte er, als es am Ende mit der Aufführung einer Szene aus Humperdincks „Hänsel und Gretel“ doch zu einem versöhnlichen Ende kam.

Der Protest aber verstummte nicht: Am 19. Februar 1982, drei Monate nach der Indienststellung, wurde von einem Initiativkreis aus Eltern, Ehemaligen und Schülern gegen die Entscheidung des Kultusministeriums Klage beim Verwaltungsgericht in Neustadt erhoben. Elternsprecher Hans Ludwig hatte in einer umfangreichen Dokumentation mögliche Alternativen aufgestellt, die beiden Schulen ihre Selbstständigkeit in getrennten Schulgebäuden belassen hätten. Zwei Gutachter unterstützten die Klage, die allerdings ohne Erfolg blieb. Ingenieur Ernst Kühn formulierte seine Ansicht 1982 bei der 60-Jahr-Feier seines Abiturs so: „Das HWG ist von den Höhen des Himmelsberges in den Niederungen am Bleicherbach angesiedelt worden“, wie im Jahresbericht des Herzog-Wolfgang-Gymnasiums 1981/82 zu lesen ist.

Neue Heimat für Bibliotheca Bipontina

Im Schuljahr 1983/84 zogen die Schüler der Mittelstufe in den „Altbau“ ein, nachdem die Arbeiten am Gebäude der Pestalozzi-Schule beendet waren. Sehr zufrieden waren die beiden Schulleiter Karl Ernst Drumm und Kurt Werling mit den „vorzüglich ausgestatten“ naturwissenschaftlichen Räumen, wird Werling zitiert. Ein besonderer Stolz der beiden Schulen war das Sprachlabor im Neubau, der Unterricht nach modernstem Standard der damaligen Zeit ermöglichte.

Die Bibliotheca Bipontina, die seit dem 19. Jahrhundert dem Herzog-Wolfgang-Gymnasium zugeordnet war, fand ihre wiederholt neue Heimat im Schulzentrum. Den Schülern und anderen Besuchern stand ein neuer großer Lesesaal zur Verfügung. Werling wies immer wieder auf die Bedeutung dieser öffentlich-wissenschaftlichen Bibliothek hin, die eine der bedeutendsten Altbestandsbibliotheken des Landes sei.

Helmholtz-Gymnasium bleibt allein übrig

Mit dem vollständigen Umzug war die Wanderschaft der Zweibrücker Schulen nicht beendet: Die Grundschule Pestalozzischule zog 1982 in das Gebäude der ehemaligen Maerckerschule in der Grinsardstraße 16, in dem sich heute die Herzog-Christian-Musikschule befindet. Heute findet man sie in der Himmelsbergstraße schräg gegenüber dem früheren HWG, wo damals die Himmelsbergschule untergebracht war, eine Förderschule, die seit dem Umzug in die Canadasiedlung Canadaschule heißt. Die Hauptschule Mitte (heute Herzog-Wolfgang-Realschule plus) übernahm das Gebäude des Herzog-Wolfgang-Gymnasiums am Wacken.

45 Jahre ist die Zusammenlegung der beiden Gymnasien im Schulzentrum Mitte nun her. Das Rad der Zeit hat sich gedreht: Der Begriff „Schulzentrum Mitte“ ist in Vergessenheit geraten, seit das Helmholtz-Gymnasium allein übrig geblieben ist. Die Bibliotheca Bipontina ist seit dem 1. September 2004 nicht mehr selbstständig, sondern Teil des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz. Ihr Gründungsbestand wurde 2015 in das „Länderverzeichnis national wertvollen Kulturgutes“ aufgenommen als Bibliothek des Pfalzgrafen Karl I. von Pfalz-Birkenfeld (1560-1600).