Frank Bayerle ist seit 2008 Schulsozialarbeiter. Am Mittwoch stellte er vor dem Jugendhilfeausschuss des Stadtrats seine Arbeit in der Herzog-Wolfgang-Schule vor.

Seine Hauptaufgabe als Schulsozialarbeiter sei die „Anwaltschaft der Schüler“. „Erst in zweiter Instanz geht es um Lehrer und Eltern“, sagt Bayerle. So umfangreich sein Tätigkeitsfeld auch sei – es habe ein übergeordnetes Ziel: das Schulklima nachhaltig zu verbessern.

In der Herzog-Wolfgang-Schule sind die Klassen 5 bis 7 (175 Kinder) in der Mozartstraße untergebracht, die Stufen 8 bis 10 (238 Schüler) in der Wachsenstraße. Die Realschule Plus zählt 214 männliche und 199 weibliche Schüler. Der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund liegt laut Bayerle bei 51 Prozent. „Und das sorgt natürlich für viele Probleme, oftmals wegen der fehlenden Toleranz“, sagt der Sozialarbeiter.

Krisen mit Mitschülern oder im Elternhaus

Seine Arbeit mit den Schülern teile sich auf in Einzel- und Gruppenangebote. Bei der Hilfe im Einzelfall betreut Bayerle im Jahr 80 bis 90 Fälle. Manchmal gehe es um akute Krisen mit Mitschülern oder im Elternhaus, Bayerle bietet Beratungsgespräche an und hilft auch mal bei der Berufsorientierung. Mit seinen Gruppenangeboten erreicht der Schulsozialarbeiter 250 bis 300 Schüler im Jahr. Dabei veranstaltet Bayerle verschiedene Seminare, etwa gegen Mobbing und Rechtsextremismus, leitet soziale Projekte an, veranstaltet Gruppensprechstunden zu bestimmten Themen und bietet Workshops an. Jeden Freitag moderiert Bayerle eine Arbeitsgemeinschaft, in der gekocht, gebastelt oder gewerkelt wird. „Wir machen immer das, worauf die Jugendlichen Lust haben.“ Im Schnitt kommen dabei 15 Kinder.

Manchmal reichen die Gespräche mit den Schülern aber nicht aus, um Probleme zu lösen. Dann kontaktiert Bayerle Eltern und Lehrer. Die Termine werden individuell festgelegt: Arbeiten die Eltern bis 18 Uhr, wird der Gesprächstermin eben später abgehalten.