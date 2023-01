Nicht nur die Protestanten, auch die Katholiken in Zweibrücken werden sich wohl bald von weiteren Gotteshäusern trennen müssen.

Mit Klaus Fuhrmann tritt am Sonntag nur ein einziger Bewerber zur Wahl des neuen Ortsvorstehers in Rimschweiler an. Trotzdem hofft nicht nur er auf eine gute Wahlbeteiligung.

Für die Viertklässler steht eine wichtige Entscheidung an: In Pirmasens können sie sich zwischen fünf weiterführenden Schulen entscheiden. Jede setzt andere Schwerpunkte. Ein Überblick.

175 Teilnehmer haben am Montag in der Pirmasenser Festhalle eine spannende Debatte um Hugo Ball und dessen antisemitische Äußerungen verfolgt. Die Veranstaltung offenbart, welche Probleme Pirmasens mit seinem berühmten Bürger hat

Der Kreistag Südwestpfalz hat bei der Resolution, die einen finanziellen Ausgleich für die Benachteiligung des Kreises durch die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs fordert, Einigkeit gezeigt. Beim Haushalt 2023 war die Einigkeit aber dahin.

Der Politologe und Dokumentarfilmer Ingo Espenschied nimmt den 60. Jahrestag des Élysée-Vertrages zum Anlass, um darüber zu reflektieren, wie es in der Grenzregion heutzutage um das deutsch-französische Nachbarschaftsverhältnis steht.

Bei einem eher harmonischen Neujahrsempfang in Bechhofen kommt urplötzlich Schärfe rein, als Verbandsbürgermeister Björn Bernhard eine Spitze gegen seinen Beigeordneten David Betz von der SPD abfeuert.

Ab 13. Februar wird am Ortseingang von Rimschweiler der umstrittene Fahrbahnteiler gebaut. Wer in den darauf folgenden neun Wochen auf den Bus angewiesen ist, muss sich auf Einschränkungen beim Fahrplan einstellen.

Starkregen ist im Dahner Felsenland Risikofaktor Nummer eins für Hochwasser. Wo welche Maßnahme sinnvoll ist, wurde nun für das neue Hochwasserschutz-Konzept zusammengetragen. Jetzt sind die Bürger wieder gefragt.

Schauspielerin Brigitte Grothum gastiert am Samstag in Pirmasens. Im Interview berichtet sie vom Hineinwachsen in die Rolle von Brunhilde Pomsel, der Sekretärin des Nationalsozialisten Joseph Goebbels.

Bürger aus Battweiler haben mit ihrem Widerspruch Erfolg vor dem Kreisrechtsausschuss: Eine Parkverbotsregelung im Wendehammer muss aufgehoben werden.