Seit Mittwoch ist die Präsenzpflicht an den Schulen ausgesetzt. Das heißt: Die Schüler sollen zu Hause bleiben. Falls das aber nicht geht, können sie in der Schule unterrichtet werden. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, wie viele Schüler am Mittwoch zur Schule gingen. Das Ergebnis ist keine Überraschung.

Wo am Dienstag noch Hunderte Schüler mit Ranzen auf den Korridoren, in der Aula und auf dem Pausenhof unterwegs waren, herrscht seit Mittwoch gähnende Leere. Der Grund: Der zweite