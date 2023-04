Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach Jahren des Rückgangs sollen sich die Schülerzahlen in der Region langsam stabilisieren, so das Unternehmen Biregio, das einen Schulentwicklungsplan für die Südwestpfalz erstellt hat. Die Entwicklung verläuft aber nicht in allen Schularten gleich. Während Gymnasien Zulauf verzeichnen, kämpfen manche Realschulen ums Überleben.

Die Schulen in Zweibrücken, Pirmasens und im Landkreis sollen mehr miteinander arbeiten – statt in Konkurrenz zueinander. Diese Empfehlung wird im Schulentwicklungsplan