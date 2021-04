Weil die Inzidenz in Zweibrücken am Freitag unter der kritischen Marke von 165 lag, „ist sichergestellt, dass die Zweibrücker Schulen am Montag definitiv geöffnet haben“, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Auch die Kindergärten bleiben offen. Allerdings lagen die Zahlen zum dritten Mal in Folge über 150, weshalb bestimmte Einzelhändler keinen Termin-Einkauf mehr anbieten dürfen. Es bleibt lediglich die Möglichkeit, Vorbestelltes zum Abholen anzubieten. Davon sind nach Angaben der Stadt beispielsweise Baumärkte und Spielwarenläden betroffen. Geöffnet sind weiterhin Lebensmittelhandel einschließlich der Direktvermarktung, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Gartenmärkte und der Großhandel.

Welche Regeln ab welchem Wert gelten, ist nicht einfach zu durchschauen. Sie Stadt will deshalb zusätzlich informieren. Auf der Internetseite zweibruecken.de ist nun sofort ersichtlich, wie hoch die Inzidenz ist und welche Regeln gelten. Auch die Regeln selbst sind genau beschrieben.

Zudem hat die Stadt alle Regeln in einer Grafik zusammengefasst, die man sich in deutscher und englischer Version von der Internetseite herunterladen kann. Dies Grafik soll auch auf großen Plakaten in der Stadt aufgehängt werden.

Außerdem teilte die Stadt mit, dass am Mittwoch begonnen wurde, Flugblätter in verschiedenen Sprachen an Asylbewerber zu verteilen. Auch diese Flugblätter können heruntergeladen werden. Die Wohnungsbaugesellschaft will nach Angaben der Stadt in der kommenden Woche ebenfalls Plakate in ihren Gebäuden aufhängen. Mit dem Beirat für Migration arbeite die Stadt ebenfalls zusammen, um dessen Kontakte „für einen besseren Informationsfluss“ zu nutzen.

Christoph Gensch, Landtagsabgeordneter für die CDU und Arzt in Zweibrücken, hatte in dieser Woche erklärt, dass sich die Infektion besonders in Familien mit Migrationshintergrund verbreite. Das sei statistisch deutlich erkennbar. Das sei auch diese Woche Thema beim medizinischen Krisenstab gewesen. Mit den Flugblättern, die es neben Deutsch und Englisch in sieben weiteren Sprachen gibt, will die Stadt in diesen Gruppen besser aufklären.