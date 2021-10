Wegen der aktuellen Corona-Situation hat sich die Kreisverwaltung Südwestpfalz dazu entschieden, alle angehenden Schulkinder in diesem Jahr im Banana Building in Pirmasens zu untersuchen. Das bedeutet, dass sich auch die Kinder aus der Stadt Zweibrücken und der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land in Pirmasens vorstellen müssen, teilt die Kreisverwaltung mit. Eltern seien grundsätzlich verpflichtet, ihre Kinder vor der Einschulung ärztlich untersuchen zu lassen, um gesundheitliche Beeinträchtigungen auszuschließen, die die Schulfähigkeit beeinflussen könnten. Vorrangiges Ziel ist es demnach, rechtzeitig vor der Einschulung Behandlungen oder Fördermaßnahmen einleiten zu können. Die Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes entscheiden nicht darüber, ob ein Kind eingeschult oder vom Schulbesuch zurückgestellt wird. Diese Entscheidung trifft letztlich die Schulleitung. Eine Zurückstellung erfolgt in der Regel nur, wenn dies aus gesundheitlichen Gründen notwendig ist. Wegen eines Termins schreibt das Gesundheitsamt die betroffenen Eltern an. Zum Termin sind dann der zugeschickte Fragebogen, das Untersuchungsheft, der Impfpass sowie Seh- und Hörhilfen mitzubringen.

Die Kinder werden im Banana Building in der Delaware Avenue 12 in Pirmasens untersucht.