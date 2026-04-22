Die Zweibrücker Canadaschule braucht mehr Platz. Eine Studie zeigt sechs mögliche Lösungen auf. Doch jede Variante bringt Probleme mit sich – und jede kostet Zeit und Geld.

Die Canadaschule ist längst an ihre Grenzen gestoßen. Derzeit behelfen sich Stadt und Schule mit Containern, um den Raumbedarf notdürftig aufzufangen. Doch auf Dauer reicht das nicht. Die Schule muss deutlich erweitert werden – im Grunde auf etwa die doppelte Größe. Bauamtsleiter Christian Michels brachte das im Bauausschuss am Dienstagabend mit einer knappen Formel auf den Punkt: „Grob gesagt, das, was dort steht, noch mal.“

An der Canadaschule werden Kinder mit den Förderbedarfen Lernen (L), Sprache (S) und ganzheitliche Entwicklung (G) unterrichtet. In nur fünf Jahren hat sich die Anzahl der Schüler verdoppelt, inzwischen liegt die Obergrenze bei 160. Die Übergangslösungen kosten bereits jetzt viel Geld: Für fünf Container auf dem Schulgelände hat die Stadt bislang fast eine halbe Million Euro Miete gezahlt. Mittlerweile ist klar: Es ist günstiger, zehn Containern zu kaufen. Stückpreis: 120.000 Euro.

Teuerste Variante wird auf 33 Millionen geschätzt

Dabei sind diese Summen nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen könnte. Michels stellte dem Ausschuss sechs Varianten für die Zukunft der Schule vor. Die günstigste würde nach derzeitiger Schätzung 25 Millionen Euro kosten, die teuerste 33 Millionen. Hinzu kämen womöglich weitere drei Millionen Euro für eine neue Sporthalle sowie zusätzliche Ausgaben für Grundstücke, Außenanlagen und den Abriss bestehender Gebäude. Zwar würde das Land 60 Prozent der Kosten übernehmen, doch der verbleibende Anteil wäre für die Stadt immer noch erheblich.

Der G-Zweig soll zweizügig werden, also Platz für zwei Klassen pro Jahrgangsstufe bieten. Laut Schulleiter Fabian Faß hat eine Klasse an der Canadaschule allerdings nur zehn bis 13 Schüler, maximal 15. An den Regelschulen seien es doppelt so viele. Vor zehn Jahren hatte die Stadt beschlossen, einen Teil des Gebäudes zur Kita „Kleine Welt“ umzubauen. Auch diese muss in die Planungen einbezogen werden.

Für einen kompletten Neubau fehlt das Grundstück

Die Bandbreite der Möglichkeiten ist groß: Sie reicht von einer Erweiterung des bestehenden Gebäudes durch Anbauten und Aufstockungen bis hin zu einem kompletten Neubau – entweder nur für die Schule oder gemeinsam für Schule und Kita. Dazwischen liegen drei Zwischenlösungen, bei denen nur einzelne Bereiche ganz neu gebaut würden: die Kita, der G-Zweig oder beide zusammen. Doch auch bei diesen Varianten käme die Schule um Erweiterungen nicht herum.

Keine der sechs Optionen ist frei von Nachteilen. Würde der bestehende Gebäudekomplex aufgestockt und erweitert, ließe sich zwar ein vollständiger Neubau vermeiden. Dafür müsste die Schule jedoch für mindestens zwei bis drei Jahre ausziehen. Als Ausweichquartiere kämen Container auf drei städtischen Grundstücken in der Nähe infrage – an der Abzweigung zur Quebecstraße und in der Fasaneriestraße. Zwei dieser Flächen sind allerdings noch bebaut; die vorhandenen Gebäude müssten zunächst abgerissen werden.

Was würde aus dem Gebäude, falls die Schule umzieht?

Die übrigen Varianten hätten den Vorteil, dass der Schulbetrieb zumindest teilweise weiterlaufen könnte. Ganz ohne Ausweichflächen ginge es aber auch dann nicht. Vor allem würden diese Lösungen mehr Zeit beanspruchen: vier bis sechs Jahre reine Bauzeit, wohlgemerkt ohne Planung und Genehmigungen. Und für einen kompletten Neubau fehlt derzeit sogar das passende Grundstück. Hinzu kommen weitere offene Fragen: Was würde aus dem bisherigen Schulgebäude, wenn die Schule vollständig umziehen sollte? Und müsste die Stadt womöglich Fördermittel zurückzahlen, falls die Kita verlagert wird?

Die Machbarkeitsstudie spricht am Ende eine Empfehlung aus: Das bestehende Schulgebäude soll durch Anbauten und Aufstockungen erweitert werden. Zusätzlich soll neben der Turnhalle oder auf einem gegenüberliegenden Grundstück ein neues Gebäude für den G-Zweig entstehen. Die Kita könnte an ihrem Standort bleiben, bekäme aber möglicherweise einen neuen Eingang. Die Bauzeit läge bei vier bis fünf Jahren – mit veranschlagten 25 Millionen Euro wäre dies aber immerhin die günstigste Variante.

CDU-Sprecher: Nicht nur am Preis festmachen

CDU-Sprecher Pascal Dahler warnte davor, die Entscheidung allein am Preis festzumachen: „Mir fehlt der pädagogische Aspekt. Möglicherweise macht ja eine Variante aus pädagogischer Sicht überhaupt keinen Sinn.“ Walter Rimbrecht (SPD) sah in der bevorzugten Lösung auch pädagogisch die beste Option. Eine Entscheidung hatte der Ausschuss nicht zu treffen.